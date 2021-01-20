Обставини події встановлюють правоохоронці.

У Борисполі, що під Києвом, напередодні ввечері стався трагічний інцидент в супермаркеті.

Як повідомляє "Київ оперативний", прямо в супермаркеті один з покупців скоїв суїцид. Трагедія сталася близько 19-ї години.

"Він взяв ніж і ним же сам себе смертельно травмував. Наразі слідство з‘ясовує мотиви цього вчинку", - йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН