Росіяни не підготували поле бою для великого наступу.

Російські війська не створили умов для початку нового наступу через міжнародний кордон на півночі України в Сумській і Харківській областях, і поки що немає жодних доказів, що армія РФ готується або здатна провести значний наступ на цій ділянці фронту. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

"ISW не виявила жодних доказів, які б свідчили про те, що російські війська провели великомасштабну передислокацію сил у зону відповідальності Північного угруповання сил або поблизу північного міжнародного кордону України, яка могла б підтримати цілеспрямовану наступальну операцію", - зазначають аналітики.

Тактика наступу відрізняється

При цьому в ISW вказують на важливий момент російської тактики на цьому напрямку: російські війська не підготували поле бою до великого наземного наступу, як вони це робили на напрямках Покровська та Гуляйполя.

Зокрема, ворог не проводив тривалої кампанії повітряних атак БПЛА. Як пояснюють аналітики, такі атаки безпілотників є частиною нової російської кампанії, спрямованої на створення умов для інтенсифікації наземних операцій шляхом ослаблення української логістики та оборони перед такими наземними операціями:

"Відсутність такої підготовки поля бою в Сумській і Харківській областях заслуговує на увагу, оскільки такі операції з формування поля бою стали стандартним російським оперативним шаблоном для проведення наземних операцій".

У ISW зазначають, що найближчими днями і тижнями російські війська, можливо, прагнутимуть провести подальші транскордонні атаки, щоб вплинути на поточні мирні переговори, зображуючи північний фронт як такий, що руйнується. Однак поки що очевидно, що основна мета цих атак полягає в досягненні інформаційного ефекту, а не в захопленні території в рамках ширшого наступу.

Водночас якщо російські війська розпочнуть узгоджену кампанію повітряних ударів, націлену на тактичний та оперативний тил України, або якщо передислокують чи спрямують нові сили до зони відповідальності Північного угруповання військ, це свідчитиме про намір Росії провести нову наземну наступальну операцію на півночі України, зазначають у ISW.

"Таке передислокування, найімовірніше, вимагатиме від російського командування знизити пріоритет південного і східного фронтів".

Наступ РФ на півночі

Напередодні стало відомо, що в ніч на 20 грудня російські окупаційні війська зайшли в прикордонне село Грабівське Сумської області та вивезли до РФ понад півсотні цивільних жителів. Також повідомлялося про подальший рух російських підрозділів у бік хутора Високий і села Рясне.

Аналітики зазначають, що російські удари по транспортній інфраструктурі в Сумській області у зв'язці із захопленням села Грабівське можуть вказувати на плани російського командування провести велику військову операцію в цьому регіоні і відтіснити ЗСУ від кордону.

