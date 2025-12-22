Зазначається, що головний претендент перебуває в Австралії.

У світі існує кілька кандидатів на звання найбільшої скелі у світі. Деякі з них знаходяться в австралійській глибинці.

Видання iflscience пише, що для багатьох Улуру, відомий як Айєрс-Рок, безперечний володар цього звання. Цей гігант із пісковика знаходиться в пустелі в Центральній Австралії, підносячись на 348 метрів над рівниною і простягаючись на 9,4 кілометра навколо своєї основи.

Він схожий на гігантську червону цеглу, кинуту в помаранчеву пустелю, і справляє сильне враження, що робить його однією із знакових пам'яток Австралії.

Історія Улуру починається близько 550 мільйонів років тому, коли весь регіон був покритий морем. Пісок і бруд осідали на дні морському, в кінцевому підсумку перетворюючись на тверду породу. 400 мільйонів років тому море зникло, залишивши скелю, яка була піддана впливу вітру, дощу і перепадів температур, які розмили м'якшу породу, надавши їй сьогоднішню форму.

Але якщо проїхати понад 1000 кілометрів на північ від Перта в дику глушину Західної Австралії, можна побачити потенційного суперника - гору Огастус. Вона височіє приблизно на 860 метрів над навколишньою рівниною і займає площу 4795 гектарів, що більш ніж удвічі перевищує розмір Улуру.

Однак із геологічного погляду гора Огастус є чимось іншим - це найбільша у світі моноклина - масивна складка в земній корі, де шари гірських порід з одного боку згинаються вгору, як килим, притиснутий до стіни. Це не єдиний блок, а велика структура, що складається з безлічі складених шарів, які утворилися протягом тривалого часу.

Саме в цьому Улуру може мати перевагу. Улуру, який визначається як моноліт, являє собою відносно однорідну масу гірської породи. Хоча він також складається з шарів пісковика, ці шари належать до однієї безперервної формації і можуть вважатися єдиною гірською породою.

Ця відмінність пояснює, чому будь-яка стара гора не може претендувати на звання найбільшої скелі у світі. Гори і багато інших скельних утворень більше схожі на геологічного монстра Франкенштейна - шари скель, ґрунту і вулканічного матеріалу, нашарувані, зрушені і складені разом протягом мільйонів років, як клаптикова ковдра.

Крім того, у США знаходиться найбільший окремо стоячий валун у світі. Він носить слушну назву Giant Rock (Гігантська скеля) і знаходиться в каліфорнійській пустелі Мохаве, займаючи площу 538,8 квадратних метра і заввишки в сім поверхів. Це просто окремо розташована гігантська скеля.

