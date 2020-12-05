Жінка від отриманих травм загинула на місці, дитину із тяжкими травмами госпіталізували.

У Черкасах водій Volkswagen Caddy скоїв наїзд на жінку та 6-річного хлопчика.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, трагедія сталася близько 17:50 на вулиці Сумгаїтській.

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Жінка від отриманих травм загинула на місці, дитину із тяжкими травмами госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Водія транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідчі розглядають кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Тамара Отовська