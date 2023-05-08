Інцидент у Дніпрі трапився біля одного із житлових комплексів.

У Дніпрі з дуже глибокої пастки врятували каченят - вони були в колекторі стічних вод на глибині 10 метрів.

Рятувальники дізналися про інцидент у Дніпрі у понеділок вранці, 8 травня, о 09:00, він трапився у Соборному районі на вул. Архітектора Дольника біля одного з житлових комплексів, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

У відомстві поділилися, що до рятувальних робіт були залучені шість співробітників ДСНС та одна одиниця аварійно-рятувальної техніки. "За допомогою аварійно-рятувального спорядження один з рятувальників спустився до низу та підняв на поверхню трьох каченят. Ще двох каченят впіймали поблизу колектору", - йдеться у повідомленнім.

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Рятувальники передали тварим адміністрації житлового комплексу.

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На початку квітня повідомлялося, що у Львові єнот заліз на дерево, і для його порятунку було організовано цілу "спецоперацію". Для того, щоб врятувати тварину, співпрацювали рятувальники й зоозахисники.

Одні учасники "спецоперації" нахиляли дерево, чоловік з підсакою намагався впіймати єнота, а жінка тримала напоготові переноску. Пізніше тварина потрапила у підсаку.

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