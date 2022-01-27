Стрільця затримано / фото facebook.com/Borys Filatov

Вранці 27 січня Україну сколихнула новина про те, що в Дніпрі на території "Південмашу" 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів зі служби.

УНІАН розповідає всі подробиці кривавої бійні у Дніпрі: скільки загиблих та поранених, як затримували стрільця та яке покарання йому "світить".

27 січня: кривава бійня на "Південмаші" у Дніпрі

Близько 3:50 27 січня солдат-строковик взяв автомат і патрони, після чого почав стріляти у своїх товаришів зі служби. Все це відбувалося у вартовому приміщенні, де на той момент перебували 22 особи. Двоє людей зуміли вибігти на вулицю і викликали поліцейських з медиками. Інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі.

Одразу в місті було введено план "Сирена" з розшуку зловмисника. Невдовзі його було затримано з автоматом.

Солдат-стрілець у Дніпрі: що про нього відомо

У МВС згодом після кривавої бійні назвали ім'я стрільця - Артемій Рябчук, хлопець - 2001 року народження.

Солдат - уродженець міста Ізмаїл Одеської області, він ріс без батька. До обов'язків Рябчука, який розстріляв своїх товаришів зі служби, входила охорона території заводу "Південмаш".

Артемій Рябчук розстріляв товаришів зі служби / Скріншот

За інформацією ЗМІ, солдата було призвано на термінову службу у жовтні 2021 року. Він нібито має середньотехнічну освіту, закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж. До служби в армії працював комірником на одному з приватних підприємств.

У Нацгвардії кажуть, що хлопець не входив до групи військовослужбовців, за якими спостерігали психологи. 

Скільки людей розстріляв та поранив Артемій Рябчук 

Внаслідок кривавої бійні на "Південмаші" у Дніпрі загинули 5 людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. 

Постраждалі під час бійні на "Південмаші" у Дніпрі перебувають у важкому стані. За їхні життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Так, один хлопець отримав поранення в черевну порожнину, життя ще двох поранених поза небезпекою, вони госпіталізовані. Ще одного потерпілого доставили в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, в стегно і в плече, він у важкому стані. 22-річна військова НГУ отримала серйозне поранення в живіт та коліно, вона втратила понад 3 літри крові.

ЗМІ назвали імена поранених:

  • Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н
  • Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н.
  • Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н.
  • Шарова Жанна Геннадіївна
  • Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р.н.

Кого вбив Артемій Рябчук на "Південмаші": список жертв

  • Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. 
  • Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає у м. Олешків, Херсонської області.
  • Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживає: м. Дніпро.
  • Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області. 
  • Віра - цивільна загибла, 1986 року народження. Чи співробітниця заводу – встановлюється.

Затримання Артемія Рябчука: як це було

За даними журналістів, Рябчука затримали у селі Підгороднє. Імовірно, він рухався у бік Донецької області. До правоохоронців звернулася жінка, котра побачила нацгвардійця. При затриманні стрілець не чинив опір. 

У ДБР повідомили, що нацгвардієц здався добровільно. Він попросив випадкову перехожу зателефонувати до поліції, оскільки свій телефон залишив на місці події. Він телефонував до поліції.

Що інкримінують нацгвардійцю

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця Нацгвардії за фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК України).

Зеленський очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. 

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом", - сказав президент.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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