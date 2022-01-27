Прикмети розшукуваного Артемія Рябчука: зріст – 194 см, статура середня. Зачіска коротка, чоло високе, очі карі. Татуювань на тілі немає.

У Дніпрі солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів. У МВС вже назвали його ім'я - Артемій Рябчук.

УНІАН зібрав усю інформацію, яка відома наразі про стрільця. Офіційні джерела повідомляють, що хлопець - 2001 року народження.

Солдат - уродженець міста Ізмаїл Одеської області. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook радник очільника МВС Антон Геращенко, Артемій ріс без батька.

"До обов'язків Рябчука, який розстріляв своїх товаришів зі служби, входила охорона території заводу "Південмаш", - розповів Геращенко. За його словами, слідство з'ясовуватиме мотиви такого вчинку, зокрема чи не було фактів так званої "дідівщини" на місці несення служби.

Читайте такожУ Нацгвардії розповіли про строковика, що стріляв по солдатах: "відхилень не спостерігали"Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, солдата було призвано на термінову службу Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у жовтні 2021 року.

За інформацією ЗМІ, хлопець має середньотехнічну освіту, закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж. До служби в армії нібито працював комірником на одному з приватних підприємств.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук повідомив "Сегодня", що хлопець не входив до групи військовослужбовців, за якими спостерігали психологи.

Як повідомлялося, у ніч на 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу солдат строкової служби Нацгвардії Рябчук Артемій Юрійович з автомата розстріляв військовослужбовців НГУ, після чого втік з автоматом та патронами. Загинули п’ятеро осіб, ще п’ятеро поранені. У місті було оголошено план "Сирена".

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