Через низьку температуру в оселі сімʼя іноді включала газові конфорки в якості підігріву.

У Балаклії Харківської області, яку у вересні звільнили від окупантів, через отруєння чадним газом загинула родина з чотирьох осіб. Серед померлих – дві дитини.

Як заявили в прес-службі поліції Харківської області, про випадок повідомила родичка загиблих. Внаслідок інциденту померли 59-річна жінка, 34-річний чоловік, а також дівчатка 6 та 13 років.

"Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сімʼя іноді включала газові конфорки в якості підігріву. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала", – додавли в поліції.

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Згідно з висновком експерта, причиною смерті родини стало отруєння чадним газом.

Деокупація Балаклії

8 вересня 2022 року українські військові звільнили від російських окупантів Балаклію Харківської області. Загарбники перебували у місті шість місяців.

Уже 15 вересня потяг "Укрзалізниці" вже здійснив перший рейс до звільного міста. Тоді повідомлялося, про повний вагон пасажирів.

Водночас залишається висока загроза обстрілів та мінна небезпека. На початку жовтня у Балаклії машина швидкої допомоги підірвалася на ворожій міні, коли прямувала за викликом до пацієнта. Одна людина загинула, а друга отримала серйозні поранення.

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