У Харкові автомобіль Volkswagen Touareg в’їхав у зупинку громадського транспорту, постраждав 37-річний водій.
Читайте такожУ Києві легковик на швидкості зніс зупинку, після чого загорівся (відео)Як повідомила в Telegram-каналі поліція Харківської області, аварія сталася сьогодні на вулиці Маршала Рибалка в Немишлянському районі.
"Попередньо встановлено, що за адресою сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого Volkswagen Touareg в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції, з'ясовуються всі обставини аварії.
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