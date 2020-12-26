Водія з саднами та забоями доставили до медичного закладу.

У Харкові автомобіль Volkswagen Touareg в’їхав у зупинку громадського транспорту, постраждав 37-річний водій.

Читайте такожУ Києві легковик на швидкості зніс зупинку, після чого загорівся (відео)Як повідомила в Telegram-каналі поліція Харківської області, аварія сталася сьогодні на вулиці Маршала Рибалка в Немишлянському районі.

"Попередньо встановлено, що за адресою сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg під керуванням 37-річного водія та Volkswagen Passat під керуванням 39-річного водія. Після чого Volkswagen Touareg в’їхав у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції, з'ясовуються всі обставини аварії.

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Автор: Юлія Петриченко