У Харкові на зупинці горів маршрутний автобус «Богдан».
Читайте такожНа Львівщині потяг протаранивши маршрутку: є постраждалі (фото)
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
«30 січня о 13:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у місті Харкові на вулиці Валдайська. Там на зупинці зайнявся маршрутний автобус «Богдан», - йдеться у повідомленні.
На щастя, під час виникнення пожежі пасажирів у салоні не було, тож водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.
На момент прибуття вогнеборців, площа пожежі складала близько 18 кв.м. Вже о 13:16 займання було локалізоване, а о 13:41 повністю ліквідоване.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються, додали в ГУ ДСНС.
Інші кримінальні новини
- У МВС пояснили, чому не вдалося врятувати 15 людей під час пожежі в Харкові
- На базі відпочинку під Одесою згоріли 7 будинків
- У Києві сталася пожежа в автопарку (фото)
- В Одеській області "замінували" майже 400 шкіл і дитсадків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram