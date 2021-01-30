Під час виникнення пожежі пасажирів у салоні не було, тож водій самостійно вийшов і викликав рятувальників.

У Харкові на зупинці горів маршрутний автобус «Богдан».

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

«30 січня о 13:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у місті Харкові на вулиці Валдайська. Там на зупинці зайнявся маршрутний автобус «Богдан», - йдеться у повідомленні.

На щастя, під час виникнення пожежі пасажирів у салоні не було, тож водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців, площа пожежі складала близько 18 кв.м. Вже о 13:16 займання було локалізоване, а о 13:41 повністю ліквідоване.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються, додали в ГУ ДСНС.

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Автор: Тамара Отовська