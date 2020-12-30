У Херсоні батьки двох десятирічних школярів отримали адміністративні протоколи за знущання їх дітей з однокласника.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
"Жертвою знущань з боку однокласників став 11-річний учень 5-го класу однієї зі шкіл міста Херсона. Двоє 10-річних хлопчиків принизливо обзивали учня, глузували з нього, штовхали та залякували", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, мати потерпілої дитини звернулася до правоохоронців, після того, як прослухала голосове повідомлення у месенджері учнівського чату. Там хлопчики залякували потерпілого та висловлювалися в його адресу нецензурними словами.
За фактом перевірки факт булінгу підтвердився. З кривдниками провели профілактичні бесіди, а на їх батьків склали адмінпротоколи за статтею про булінг учасника освітнього процесу Кодексу про адмінпорушення.
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