Батьки кривдників отримали адмінпротоколи, а діти - профілактичну розмову з правоохоронцями.

У Херсоні батьки двох десятирічних школярів отримали адміністративні протоколи за знущання їх дітей з однокласника.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Жертвою знущань з боку однокласників став 11-річний учень 5-го класу однієї зі шкіл міста Херсона. Двоє 10-річних хлопчиків принизливо обзивали учня, глузували з нього, штовхали та залякували", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, мати потерпілої дитини звернулася до правоохоронців, після того, як прослухала голосове повідомлення у месенджері учнівського чату. Там хлопчики залякували потерпілого та висловлювалися в його адресу нецензурними словами.

За фактом перевірки факт булінгу підтвердився. З кривдниками провели профілактичні бесіди, а на їх батьків склали адмінпротоколи за статтею про булінг учасника освітнього процесу Кодексу про адмінпорушення.

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Автор: Юрій Годован