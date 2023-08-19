Вибух сьогодні трапився у районі Кільцевої дороги.

Зі сторони Київської області у промисловій зоні біля Кільцевої дороги внаслідок вибухів спалахнула пожежа. Унаслідок вибуху є постраждалі.

Інформацію про вибух у суботу, 19 серпня, підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram. "Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомив Кличко.

За даними УНІАН, у районі Софіївської Борщагівки чули шість-сім вибухів.

Пізніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Telegram повідомили, що о 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

На місці працюють підрозділи ДСНС у складі 22 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва.

Пізніше, о 12:05, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - наголосив Клименко. Глава МВС додав, що наразі пожежу локалізовано. Міністр висловив прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

Важливі новини Києва - сьогодні це варто знати

У столиці у суботу не було оголошено повітряну тривогу. Варто зазначити, що раніше в українській військовій розвідці попереджали, що напередодні Дня незалежності України (відзначається 24 серпня) й у саме свято російські загарбники можуть влаштувати потужний ракетний удар.

У Київській міській військовій адміністрації попередили водіїв, що протягом восьми днів у центрі столиці України буде перекрита ділянка дороги від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

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