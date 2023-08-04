Дівчинка ходила у гості до його пасербиці.

Співробітника Бучанського районного управління поліції звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це повідомляють у прес-службі Київської міської прокуратури. За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці. До цього він неодноразово "залицявся" до дівчинки та надсилав їй повідомлення.

Чоловіка затримали, у нього вдома та на роботі провели обшуки. Йому повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України).

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Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави. Крім того, зараз перевіряють, чи вчиняв він інші злочини проти статевої свободи.

Насильство щодо дітей: останні новини

Сьогодні стало відомо, що на Одещині винесли вирок чоловіку, який затягнув 8-річну дитину до напівзруйнованого будинку, коли вона поверталася додому, та згвалтував. На суді він казав, що дівчинка бреше.

Також в Одесі засудили до тюремного ув'язнення чоловіка, який змушував дітей зніматися в порно, шантажуючи їх в інтернеті. Він використовував для знайомств фотографію свого сина. Крім того, він може бути причетним і до згвалтувань.

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