Також від дій гвалтівника постраждала дівчинка із Підмосков’я.

В Росії педофіл зґвалтував п’ятьох школярок у дитячому таборі. Серед постраждалих чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини. Про це повідомляє російське видання Shot.

Подія сталася 29 липня у дитячому таборі "Щасливе дитинство" в Анапі, Краснодарський край. За попередніми даними, 49-річний безробітний мешканець Воронезької області зайшов до кімнати відпочинку та вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти школярок 10–12 років. Серед постраждалих чотири дівчинки з Донецької області України, пята – з Московської області РФ.

Видання стверджує, що педофіла вже затримали, зараз із ним працюють слідчі. Порушено кримінальні справи за статтями російського Кримінального кодексу "Розпусні дії" та "Насильницькі дії сексуального характеру" щодо неповнолітніх.

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Наразі російські силовики з’ясовують, як чоловік потрапив до дитячого табору. Стверджується, що в минулому його вже притягали до відповідальності за проникнення до житлового будинку, розпивання алкоголю у заборонених місцях та вживання наркотиків.

Нагадаємо, напередодні УНІАН писав про жахливий випадок у Челябінській області РФ. Там чоловік викрав 19-річну дівчину і тримав її в полоні 14 років. Увесь цей час чоловік гвалтував свою жертву. Жаху додає те, що в тому ж будинку весь час жила мати маніяка.

Сестра – єдина людина, яка намагалася шукати полонянку. Але і це сталося не одразу, а лише через дев'ять років після зникнення – коли потрібно було продавати спільну квартиру. Коли ж полонянка змогла втекти, то не могла нічого до ладу пояснити: тільки плакала і кричала.

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