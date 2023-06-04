Втікачці на вигляд 36 років, вона була вдягнена у темно-синій спортивний костюм, зазначили в поліції.

На Київщині правоохоронці розшукують 36-річну Ларису Абідокову, яка втекла з Київської міської психлікарні №3. За даними поліції, раніше жінка відбула покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомляє поліція Київщини, втікачка виглядає на 36 років, має зріст 160 см, середню статуру, світле волосся та карі очі. За даними правоохоронців, вона була вдягнена у темно-синій спортивний костюм та чорне взуття.

"Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 093 303 49 86, або на спецлінію спецлінію "102", - закликали у поліції.

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Увечері 3 червня під містом Бровари 19-річна дівчина на залізній дорозі зненацька вийшла на колії, коли їхав електропотяг. Машиніст застосував екстренне гальмування, але не зміг вчасно зупинити потяг. Дівчина загинула на місці від тих тілесних ушкоджень, які отримала.

Довідка УНІАН. Київська міська психлікарня №3 розташована у Глевасі Фастівського району, що неподалік столиці. Це комунальна лікарня, яка підпорядковується Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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