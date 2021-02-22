Це сталося у Голосіївському районі столиці.

У Києві госпіталізували жінку, на яку з даху будинку впала сніжно-льодова брила.

Читайте такожКиян просять триматися подалі від будинків: можуть падати бурулькиПро це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва у Facebook. Зазначається, що це сталося у Голосіївському районі столиці.

58-річну жінку госпіталізували з забоями поперекового відділу хребта і правого плеча.

У центрі попередили, що в понеділок повітря в Києві прогріється до +5, а вже у вівторок температура знизиться до -7. Унаслідок таких температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. З новим підвищенням температури виникне ризик їх падіння, то ж треба бути обережним під висотними будинками і під деревами.

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Автор: УНІАН