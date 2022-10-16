Батьків дитини звинуватили у невиконанні обов’язків щодо виховання.

Чотирирічну дівчинку, яку розшукували сьогодні з 14:00 на Київщині, знайшли.

Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

У повідомленні сказано, що поліція Київщини розшукала малолітню Єфросинію Сергієнко.

Відео дня

"Жертвою злочину дівчинка не стала. Щиро дякуємо усім, хто долучився до пошуків", - повідомляє поліція.

Згідно з повідомленням, правоохоронці знайшли малолітню неподалік будинку.

Зазначається, що відносно її батьків ювенальні поліцейські склали протокол про невиконання обов’язків щодо виховання дитини (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

Поліція закликає громадян у разі зникнення дитини не зволікати, а одразу повідомляти до правоохоронних органів.

Зникнення дитини в Київській області - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за даними очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова, сьогодні, 16 жовтня, близько 14 години дівчинка пішла гуляти на дитячий майданчик по вулиці Черняхівського 15, що в місті Бровари, і її місцеперебування було невідоме.

Наприкінці вересня в Офісі генерального прокурора України повідомляли, що в Україні зросла кількість дітей, які дістали поранень внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За даними правоохоронців, поранені вже 773 неповнолітніх, а загинула 391 дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: