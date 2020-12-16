Новини Кривого року - школяр загримів у реанімацію з наркотичним отруєнням / REUTERS
15-річний школяр Кривого Рогу був госпіталізований з наркотичним отруєнням.
Про це повідомляє Перший міський.
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Зазначається, що напередодні виклику медиків підліток вживав «снюс» – один з видів бездимного тютюну. Вже о 15:00 йому стало зле.
Лікарі попередньо діагностували у нього отруєння наркотичними речовинами. Тяжкість стану невідома.
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