Напередодні виклику медиків підліток вживав «снюс».

15-річний школяр Кривого Рогу був госпіталізований з наркотичним отруєнням.

Про це повідомляє Перший міський.

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Зазначається, що напередодні виклику медиків підліток вживав «снюс» – один з видів бездимного тютюну. Вже о 15:00 йому стало зле.

Лікарі попередньо діагностували у нього отруєння наркотичними речовинами. Тяжкість стану невідома.

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Автор: УНІАН