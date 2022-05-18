У депутата знайшли незареєстровану зброю та боєприпаси, зазначили у Державному бюро розслідувань.

У Кропивницькому депутат місцевої міської ради від забороненої в Україні партії "Опозиційної платформи - За життя" "під кайфом" жорстко фізично опирався правоохоронцям, які намагалися перевірити його на предмет можливої співпраці з агресором.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в умовах російської агресії ДБР у взаємодії з іншими правоохоронцями продовжує системні заходи з виявлення, попередження та припинення злочинної діяльності, що загрожує державній безпеці України.

"...депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння", - мовиться у дописі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що правоохоронці провели обшуки у кількох нардепів від "ОПЗЖ", які незаконно перетнули чи планували перетнути кордон України, й вилучили зброю.

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