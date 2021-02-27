На правопорушника, 23-річного жителя столиці, складено адмінпротокол про вчинення дрібного хуліганства.

У Львові п’яний чоловік пошкодив огорожу Меморіалу Героїв Небесної сотні.

Читайте такожУ Львові вандали пошкодили пам'ятник Бандері, обливши його фарбою (фоторепортаж, відео)Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, 26 лютого близько 23.40 до поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомі пошкодили скляну огорожу на Монументі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній у Львові.

На місце події негайно прибули співробітники управління патрульної поліції та Львівського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особи учасників події – жителів Львівської, Дніпропетровської областей та Києва віком від 21 до 23 років.

Проаналізувавши відео з камер спостереження, диспетчери ситуаційного центру поліції встановили, що до скоєння правопорушення причетний один з них, 23-річний житель столиці, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ударив ногою скляну огорожу.

Стосовно порушника складено адмінпротокол за ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення ("дрібне хуліганство").

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Автор: Вікторія Токарєва