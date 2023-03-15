Поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

У Харкові затримано агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.

"Для цього він стежив за українськими захисниками - намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях. У "зоні особливої уваги" ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки", - повідомляє СБУ.

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При цьому зазначається, що задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.

"Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів", - повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області А. Саліцев.

"Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ. Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України", - повідомляє СБУ. При цьому зазначається, що координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Для комунікації з ФСБ чоловік використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили: мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ; російський паспорт; довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у місті Харків.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Затриманий під вартою. Триває розслідування.

Боротьба зі зрадниками та колаборантами в Україні

Як повідомлв УНІАН, колишнього проректора київського ВНЗ засудили до 15 років за держзраду. Чоловік став агентом РФ за обіцянку стати заступником міністра в Криму. А у Маріуполі правоохоронці викрили освітян-колаборантів, які допомагають окупантам русіфікувати місто.

Вчора також повідомлялося, що у Мелітополі підірвали авто колаборанта Івана Ткача - власника місцевої транспортної компанії, який перейшов на бік окупантів. Згодом він помер у лікарні.

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