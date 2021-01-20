Згодом екс-депутата з дружиною відпустили, склавши на них чотири адміністративних протоколи.

У Миколаєві вчора ввечері стався конфлікт між поліцією і колишнім нардепом від БПП Олександром Жолобецьким.

Як пишуть "Новости-N", копи отримали анонімний дзвінок із заявою, що водій "Лексуса", який випивав в одному з питних закладів Миколаєва, сідає в авто і збирається їхати. Патрульним вдалося зупинити цей автомобіль: водій з нього не вийшов, а після короткого спілкування через прочинене вікно спробував утекти, натиснувши на газ. Його вдалося наздогнати. Після водій вийшов з машини і назвав своє ім'я і колишню посаду в Раді. Пройти алкотест або проїхати в нарколабораторію він відмовився. Незабаром спілкування перейшло в конфлікт, в ході якого копи наділи на нього наручники. Через бійку у Жолобецького виявилося розбитим обличчя.

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Екс-нардепа з дружиною, яка перебувала з ним в машині, вдалося доставити у відділок поліції Заводського району. Конфлікт продовжився там: Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється в нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції. Конфлікти періодично переростали в сутички.

Як видно на відео, в "спілкуванні" з правоохоронцями брала активну участь дружина екс-депутата, намагаючись довести неправоту поліції. Зокрема, застосовуючи нецензурну лексику.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Пізніше стало відомо, що поліція склала щодо затриманих відразу чотири адміністративні протоколи і відпустила їх. Жолобецького звинувачують в управлінні транспортом у нетверезому стані, відмові пред'явити посвідчення на вимогу поліції та невиконанні вимоги про зупинку. На його дружину оформили протокол про дрібне хуліганство. Матеріали інциденту вивчать на предмет можливості відкриття кримінальної справи за фактом інциденту.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

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Автор: УНІАН