За допомогою мотузки та дробини на землю спустили чотирьох неповнолітніх, з ними працюють психологи.

Сьогодні, 24 листопада, у середмісті Одеси через відключення світла зупинив роботу атракціон, на якому в цей час перебували діти.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС рятувальники надали допомогу неповнолітнім, які застрягли на атракціоні.

"Рятувальники, спільно зі співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18-ти метрів 4 дитини. Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

З дітьми працювали психологи ДСНС. Зазначається, що, на щастя, ніхто не постраждав.

У соціальних мережах очевидці розповіли, що інцидент стався у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка. Також оприлюднено відео, на якому можна побачити ось що:

На величезній висоті, на "вежі", яка "завмерла", знаходяться люди.

Йдеться, що атракціон зупинився через відключення світла.

Цікаві новини - що повідомлялося

Нагадаємо, у США пожежники врятували 28 людей, які застрягли на атракціоні в парку розваг на висоті 100 футів вниз головою. Очевидець інциденту Кріс Райан заявив, що вони разом з дружиною були в парку розваг та саме планували покататися на цьому атракціоні. Пожежно-рятувальна служба Портленда повідомила, що пожежники працювали з інженерами парку Оукс, який вперше було відкрито у 1905 році, щоб вручну опустити атракціон.

Коли атракціон зупинився, співробітники парку швидко викликали аварійну службу, яка прибула через 25 хвилин. Працівники технічного обслуговування змогли повернути атракціон на місце розвантаження через кілька хвилин.

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