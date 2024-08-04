Попередньо, смерть дитини настала унаслідок утоплення.

3 серпня 2024 року на Одещині в річці Дунай виявили тіло 13-річної дівчинки з Ізмаїла. Вона пішла купатися та зникла напередодні ввечері.

"Вчора (2 серпня, – ред.) ввечері небайдужі містяни сповістили на спецлінію "102", що на центральному пляжі двоє підлітків розшукують подругу, яка пішла купатись і зникла. За фактом знинкення малолітньої дитини поліцейські розпочали кримінальне провадження та пошуки, до яких були долучені рятувальники і прикордонники. Сьогодні близько 15-ї години водолази дістали дівчину з річки. При огляді судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було", – повідомляє прес-служба поліції.

За попередніми даними, смерть дитини настала унаслідок утоплення. В рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

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У поліції зазначили, що сім’я, в якій виховувалася загибла дівчина, перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах. Батьки в поле зору поліції раніше не потрапляли. У родині залишилося шестеро дітей.

"Варто зауважити, що на річці Дунай через сильну течію купатися заборонено. Закликаємо дорослих пояснювати це дітям і контролювати їхнє дозвілля", – наголосив заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції, начальник відділу превенції Дмитро Ломов.

Інциденти на воді

У середині липня рятувальники ДСНС повідомили, що в Україні лише за два дні на водоймах загинуло понад 60 людей, серед них – 10 неповнолітніх. Зазначалося, що найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині під час відпочинку з батьками на березі річки зникла дворічна дитина. Згодом тіло хлопчика було виявлено водолазами та піднято на поверхню.

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