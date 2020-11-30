У пенсіонерки - множинні травми, характерні при ударі потягом.

У Великомихайлівському районі, що на Одещині, на залізничних коліях виявлено загиблу жінку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, громадянку, 1947 р. н., мертвою знайшли машиністи 28 листопада на залізничних коліях між станціями «Веселий Кут» і «Мигаєво».

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Відзначається, що у пенсіонерки - множинні травми, характерні при ударі потягом.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Обставини події встановлюються.

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Автор: Лариса Козова