Окупанти вивезли з церкви старовинні ікони.

Російські військові пограбували церкву ПЦУ в тимчасово окупованому Енергодарі.

Як повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України, росіяни вкрали ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.

"Росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею", – зазначають у ЦНС.

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Зазначається, що росіяни також грабують музейні фонди України. Окупанти викрали майно з музеїв у Криму, на Донеччині, Херсонщині, Луганщині, та тому ж Мелітополі.

"Тому, вивіз ікон до музею (в Мелітополі – ред.), за фактом означає подальший їх вивіз до РФ", – вважають у ЦНС.

Розкрадання майна на окупованих територіях

Російські загарбники знищують обʼєкти інфраструктури та вивозять майно з музеїв на окупованих територіях.

Так, росіяни розграбували Херсонський художній музей під виглядом "евакуації". Звідти винесли експонати та навіть оргтехніку.

Крім того, окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна після того, як вкрали пам'ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову.

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