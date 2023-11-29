Злочинна організацію через корупційні зв’язки у держорганах привласнила землі Київської дамби.

Правоохоронні органи викрили злочинну організацію, яка з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської гідроелектростанції.

Про це повідомляє ДБР та Офіс генерального прокурора у Telegram. Зокрема, працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи 5 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Наразі вже оголошено про підозру 8 фігурантам, із яких 5 осіб затримано", - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

"Надалі виконавці, від імені "підставних осіб", підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему", - йдеться у повідомленні.

"За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Загальна площа таких ділянок понад 5 гектарів, їх оціночна вартість становить понад 15 млн грн", - наголосили в ДБР.

Також сказано, що реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, керівникам та учасникам цих оборудок інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 255, ст. 190, ст. 209, ст. 365 Кримінального Кодексу України).

Увага України зосереджена на Київській ГЕС

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва і захищена від ударів ворога з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника, оскільки являється критичним об'єктом інфраструктури України.

6 червня 2023 року армія Росії вже влаштувала в Україні екологічний теракт, підірвавши Каховську ГЕС. Цим кроком окупанти спричинили чимало шкоди екології та населенню південних територій України. Під окремий ризик ворог поставив безпеку Запорізької ТЕЦ.

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