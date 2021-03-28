У порту міста Чорноморськ у іноземця вилучили близько 15 кг контрабандного бурштину.
Читайте такожСБУ вилучила у контрабандистів бурштин на понад 11 мільйонів гривень (фото, відео)Як повідомили УНІАН у Южному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, вранці в порту прикордонники Одеського загону під час оформлення автомобілів на виїзд судном до Туреччини виявили контрабанду.
Відзначається, що розфасований у невеликі пакети товар був схований у кабіні вантажівки. За кермом автомобіля був громадянин Туреччини.
Загалом з кабіни вантажівки вилучено 17 пакетів обробленого каменю і готових ювелірних виробів з бурштину.
Як уточнили в Одеській митниці, загальна вага виявленого бурштину - близько 15 кг. Контрабанду виявив службовий собака в кабіні вантажівки в конструктивній порожнині під обшивкою.
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