Одним із підозрюваних виявився діючий співробітник поліції Київської області.

В Одесі затримали п'ятьох підозрюваних у розбійному нападі на людей, яких заманювали оголошеннями про надання інтимних послуг.

Читайте такожНе виходячи з СІЗО: одеські в’язні ошукали 10-річну дівчинку з Чернігова на понад 40 тисяч гривеньЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, підозрюваних затримали сьогодні вночі.

Встановлено, що п'ятеро учасників злочинної групи розміщували в Інтернеті оголошення про надання інтимних послуг. При цьому, в оголошеннях вказувалось, що такі «послуги» надають молоді жінка та чоловік або хлопець нетрадиційної орієнтації, у тому числі неповнолітні.

Поспілкувавшись із потенційним «клієнтом» у месенджері, фігуранти запрошували його до заздалегідь підготовленої орендованої квартири, де встановлювали приховану відеокамеру. Як тільки «клієнт» залишався наодинці з підставним виконавцем «замовлення», підозрювані з'являлися в квартирі під виглядом правоохоронців. Зазначається, що зловмисники, представляючись поліцейськими, використовували на одязі символіку Національної поліції, що вводило потерпілих в оману.

«Погрожуючи людині розголошенням обставин її приватного життя або притягненням до кримінальної відповідальності за інтимний зв'язок із неповнолітнім, вони силою відбирали у неї гроші, а також вимагали перерахувати гроші на банківські картки», - повідомили в главку.

Зазначається, що фігуранти - четверо наших співвітчизників і один громадянин сусідньої держави, віком від 27-ми до 45-ти років.

Один із підозрюваних виявився діючим співробітником поліції Київської області. Матеріали стосовно нього будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Двоє зі зловмисників уже мають судимості.

Підозрюваним інкримінують злочини за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"). Всі п'ятеро затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Слідство триває. Проводяться слідчо-оперативні заходи із документування злочинної діяльності групи, перевіряється її причетність до інших злочинів.

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Автор: Лариса Козова