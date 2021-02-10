Тіла з понівечених авто довелося діставати рятувальникам.

У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, обидва водії загинули.

За інформацією Відділу комунікації поліції Полтавської області, трагедія сталася ввечері 9 лютого неподалік від міста Кобеляки, на об'їзній автодорозі Кобеляки — Решетилівка — Дніпро.

За кермом автомобіля «МАН» був 50-річний чоловік з міста Львів. Другим автомобілем, «РЕНО», керував 56-річний житель Дніпра.

Читайте такожУ Києві - транспортний колапс через снігопад: на зупинках спостерігаються черги, на дорогах - затори й ДТП (фото, карта)«Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що внаслідок зіткнення обоє водіїв загинули. Причини та обставини трагедії встановлюються», — повідомили в поліції.

Обидва водії отримали значні травми та загинули на місці. Щоб дістати тіла з пошкоджених вантажівок, на місце аварії викликали рятувальників.

«9 лютого о 18:01 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 113 кілометрі автодороги Н-31 Дніпро — Кобеляки — Решетилівка між селами Підгора та Гайове в Кобеляцькому районі... Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіла загиблих», — розповіли у ГУ ДСНС України в Полтавській області.

На місці ДТП працювали 10 бійців ДСНС і три машини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

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Автор: Катерина Комолова