Для виманювання коштів були створені шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі.

Депутата однієї із міських рад Сумської області викрили в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри.

Як повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України, організатору та сімом його спільникам оголосили про підозру у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За даними поліції, депутат створив два шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі. Він найняв співробітників - менеджерів і операторів, які працювали у так званих офісах. Саме вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити підконтрольної благодійної організації.

"Фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції… У такий спосіб шахраї зібрали понад 10 мільйонів гривень. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей - привласнили", - зазначається у повідомленні.

Під час викриття зловмисників поліцейські провели обшуки на території Київської, Дніпропетровської, Сумської областей, а також міста Києва. У помешканнях підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, правоохоронці вилучили оргтехніку, мобільні телефони, гроші та документи. Крім того, заблокували рахунки фонду та пов’язаних із ним контрагентів, через які здійснювався вивід коштів.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України також повідомляла, що викрила схеми виманювання грошей з військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин. Зокрема, у Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника. "Задля "порятунку" захисника ділок запропонував переказати 2 тис. доларів на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника. У Вінниці затримали керівника однієї з місцевих колекторських компаній, який вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері.

Також СБУ інформувала про викриття та ліквідацію шахрайської схеми з виманювання грошей у мирних жителів, які хотіли евакуюватися із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

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