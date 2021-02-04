У Вінниці затримано раніше судимого чоловіка, який погрожував підірвати гранати у квартирі з 6-річною дитиною та дружиною.
За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 3 лютого о 23:20 на спецлінію «102» зателефонував невідомий та повідомив, що перебуває у квартирі по вулиці Замостянській та збирається підірвати дві гранати.
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Зазначається, що в дію було введено поліцейську спеціальну операцію «Грім», на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали мешканців.
«Ситуацію утруднювало те, що в квартирі з потенційно озброєним і небезпечним чоловіком перебували його дружина та 6-річна дитина. Зловмисник був нетверезим та скаржився на життя», - йдеться у повідомленні.
Після майже двох годин перемовин поліцейським вдалося вмовити дружину, яка теж була нетвереза, привідкрити вхідні двері, після чого бійці спецпідрозділу КОРД зайшли до помешкання та затримали зловмисника. Вибухонебезпечних предметів у квартирі не виявили.
За даними поліції, 44-річний затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом та 13 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.
В діях затримано вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
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