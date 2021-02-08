Загиблий проходив службу в одній з військових частин міста.

У Запоріжжі біля гуртожитку на вулиці Незалежної України знайшли тіло молодого чоловіка. Померлим виявився 24-річний військовослужбовець, який проходив строкову службу у В/Ч А1978.

Читайте такожНа військовому полігоні внаслідок наїзду бронетранспортера загинув солдатЦю інформацію ТСН підтвердили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

"6 лютого о 11:29 до відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те у місті Запоріжжя на вулиці Незалежної України, біля гуртожитку виявлено труп чоловіка 1996 року народження. Чоловік зареєстрований у місті Харків, проходив строкову службу в в/ч-А1978, пожежний. Труп оглянуто, без ознак насильницької смерті, направлено до моргу. Причину смерті встановить СМЕ",- розповіла речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

За фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

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Автор: УНІАН