Зараз їм надають допомогу медики в лікарні.

В Запорізькій області внаслідок дорожньої аварії, що сталася напередодні ввечері, постраждали троє військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобілю "КІА RІО" 1969 року народження, рухаючись вулицею Курчатова у місті Енергодар, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих із травмами доставили до лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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Автор: Юрій Годован