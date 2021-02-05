В Запорізькій області внаслідок дорожньої аварії, що сталася напередодні ввечері, постраждали троє військовослужбовців.
Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
"Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобілю "КІА RІО" 1969 року народження, рухаючись вулицею Курчатова у місті Енергодар, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих із травмами доставили до лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
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