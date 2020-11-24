Спілкуватися з журналістами нападник не став.

Сімейний лікар з Житомира, про побиття якої пацієнтом у робочому кабінеті стало відомо днями, розповіла обставини інциденту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Постраждалою виявилася 34-річна медик, зараз вона перебуває в гінекологічному відділенні через загрозу втрати вагітності. У Інни Савчин діагностували струс головного мозку, загрозу вагітності та садна на тілі.

Що відбулося

Під час прийому пацієнтів у кабінет увірвався чоловік, без пояснень зняв з себе маску, почав плюватися, а потім схопив її за халат.

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"Тягне мене через всі столи, кидає стілець у медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу, я вдарилася головою", - каже Інна Савчин.

Жінці вдалося витягнути з сумочки газовий балончик і пирснути в обличчя нападнику. На її крики прибігли колеги, після чого зловмисник утік. На місце викликали поліцію, згодом особу нападника встановили - це 50-річний місцевий житель. Причиною нападу, за даними поліції, є відмова лікаря підписувати з пацієнтом декларацію.

"Так, я йому відмовила після його погроз, що, мовляв, "я тебе вб'ю, ти тут працювати не будеш, ти звідси не вийдеш", - каже постраждала.

Вона додає, що добре знає нападника: він її переслідує вже кілька місяців.

"Декларація у нас укладається від квітня 2018 року. В нього була можливість 150 разів це зробити. Якщо це не можна зробити з одним лікарем, це можна зробити з третім, четвертим", - говорить в. о. керівника центру первинної медико-санітарної допомоги Житомира Людмила Бондаренко.

Що відомо про нападника

Журналісти розшукали адресу, де мешкає чоловік, однак він зачинився у будинку й не відповідав на телефонні дзвінки. Сусіди його вчинку стосовно лікаря не дивуються.

"До всіх претензії (висловлює, - УНІАН), тобто, всі сусіди від нього страждають. У нього мати-пенсіонерка, він ніде не працює, сидить на її пенсії. Він і її гризе, там і мати бідна", - каже сусід Максим Чепак.

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За останні три роки чоловік написав 170 скарг в різні інстанції, кажуть в поліції. І навіть вже встиг поскаржитися на копів, які його привезли у відділок на допит. Побиття медика слідчі розцінюють як хуліганство. Під час розслідування нападнику призначать і психіатричну експертизу.

Наслідки нападу

Тепер в амбулаторії, де стався напад, збираються встановити камери спостереження і найняти охорону. Агресивних пацієнтів більшає, скаржаться медики.

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Автор: Юрій Годован