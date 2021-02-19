Хлопець-сирота помер вдома до приїзду «швидкої».

У Житомирській області поліція з’ясовує обставини загибелі 17-річного юнака, який пішов до друзів у сусіднє село і замерз у полі по дорозі додому.

Читайте такожУже третій випадок за тиждень: 15-річний киянин наковтався пігулок, його госпіталізувалиЯк повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, близько 5 ранку 19 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 17-річного жителя с. Видумка за місцем його проживання.

Поліцейські встановили, що померлий був сиротою і перебував під офіційною опікою тітки. Він навчався у випускному класі загальноосвітньої школи.

За попередніми відомостями, близько 15:00 18 лютого юнак сказав тітці про те, що йде у сусіднє село до друзів і до вечора обіцяв повернутися додому. Однак так і не з’явився.

За інформацією правоохоронців, вночі хлопець удвох з 13-річним односельцем повертались до села через засніжене поле. В якийсь момент старшому з них стало зле і менший намагався допомогти йому. Однак, коли зрозумів, що сил на двох не вистачить, поспішив додому та сповістив своїх рідних про подію. Рятувати юнака одразу кинулись його прийомні батьки, яких повідомили односельці.

«Хлопця знайшли безпорадним та із сильними обмороженнями серед снігових заметів. Автомобілем його привезли додому і викликали «швидку», однак він помер до приїзду медиків», - йдеться у повідомленні.

У коментарі кореспонденту УНІАН керівник прес-служби ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко розповіла, що наразі причина смерті хлопця невідома, проводиться судово-медична експертиза.

Поліцейські у рамках кримінального провадження з’ясовують обставини загибелі юнака.

Також до лікарні госпіталізовано 13-річного товариша померлого через значне переохолодження і можливе обмороження. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Автор: Марина Чорноштан