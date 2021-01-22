Начальник департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат у директора лікарні за виділення медзакладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання.

Директора департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації Миколу Суслика учора затримали на хабарі у 123 тис. грн, який він вимагав при розподілі коштів «ковідного» фонду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала за хабар двох чиновників Мін'юсту«Чиновник вимагав кошти у генерального директора однієї з житомирських комунальних лікарень за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 млн грн для закупівлі кисневого обладнання. Розмір неправомірної вигоди начальник департаменту визначив у 10% - тобто 123 тис грн», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду «ковідних» лікарень, передбачено постановою Кабінету міністрів України №1099 від 11.11.2020 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

За відомостями Офісу генпрокурора, у ході контролю за вчиненням злочину посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди – 51 тис. грн. У четвер, 21 січня, після одержання другої частини – 72 тис. грн його затримали правоохоронці у приміщенні обласного департаменту.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Марина Чорноштан