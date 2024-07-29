Вони пригнали на ремонт автомобіль ВАЗ-2109.

В окупованому Криму від вибуху в автомобілі російських загарбників загинув 69-річний механік.

Російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Волочаївка. За їхніми даними, Геннадій Кабикін на пенсії підробляв ремонтом автомобілів.

Під час ремонту ВАЗ-2109, яку чоловікові пригнали на ремонт солдати російських окупаційних військ, стався вибух. Пенсіонер загинув на місці, причини вибуху з'ясовують.

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Як відомо, російська влада переслідує людей, які висловлюють проукраїнську позицію. Силовики затримують тих, хто публічно слухає українські пісні або публікує в мережі прапор України.

Нагадаємо, як в Алушті звільнили з роботи дівчат, які станцювали на пляжі під пісню Вєрки Сердючки. А в Севастополі затримали і змусили вибачатися студента з Маріуполя, який повісив у квартирі український прапор.

Українські сили систематично завдають ударів по російських військових об'єктах на території Криму, а також витісняють Чорноморський флот.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у недавньому інтерв'ю сказав, що вважає повернення окупованого півострова реальним.

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