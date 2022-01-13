На жінок нападали на вулиці й навіть у їхніх квартирах.

З початку січня у Києві зафіксували низку загадкових нападів на жінок. Жертв обкрадають та травмують.

Про це пише OBOZREVATEL.

Схопили біля парку

Найбільш резонансним став напад на 27-річну хореографиню у Дарницькому районі столиці. Дівчина саме поверталася додому після роботи, коли на неї напали.

Інцидент стався на вулиці біля парку Партизанської слави, до киянки підійшли двоє чоловіків. За свідченнями потерпілої, обом на вигляд близько 40 років, східної зовнішності. Кривдники бризнули чимось їй в обличчя та потягли до автомобіля. Дівчина втратила свідомість.

"Вона прийшла до тями в машині, але злочинці відразу стали кричати на неї, погрожувати і знову використали якийсь препарат – у результаті їхня жертва знову "провалилася", – пише видання з посиланням на джерело.

Невідомо, що злочинці робили з дівчиною, поки вона була непритомною. За кілька годин, близько 23:30, дівчина отямилася біля одного із сіл Бориспільського району Київської області. Нападники забрали iPhone жертви. Дівчина опинилася посеред незнайомої місцевості без засобу зв’язку. Згодом вона дійшла до найближчої АЗС та зателефонувала чоловікові.

"Також злочинці забрали у киянки сумку з банківськими картками та документами. Але найжахливіше – на всьому тілі дівчини були порізи невідомого походження, одяг – у крові, а волосся обрізане", – розповіло джерело.

Постраждалу перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Драгер засвідчив, що дівчина твереза.

Поліція попередньо кваліфікувала напад, як незаконне позбавлення волі чи викрадення людини (ст.146 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за цією статтею – 10 років позбавлення волі.

Ледь не задушив собачим ремінцем

Черговий жорстокий напад стався на Кирилівській вулиці у Подільському районі. Грабіжник напав на жінку, яка відчиняла двері кіоску, розташованого на зупинці громадського транспорту.

Зловмисник збив жінку з ніг, а потім почав душити її собачим повідцем. Знесилена жертва перестала чинити опір. Тоді чоловік схопив її сумку, забрав два мобільні телефони та втік.

Підозрюваного знайшли за гарячими слідами.Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше засуджений за майнові злочини. За розбій, поєднаний із насильством (ч. 1 ст. 187 КК України), йому загрожує сім років ув'язнення.

Пробралися у квартиру

Цей напад відрізняється від низки інших, оскільки цього разу зловмисники пробралися у квартиру жертви, а не напав на неї посеред вулиці.

Інцидент стався одному з багатоповерхових будинків на вулиці Сергія Данченка (Подільський район Києва). Чоловік із двома друзями увірвалися до квартири сусідки.

Вони пошкодили вхідні двері, а потім напали на жінку: зірвали з її шиї золотий ланцюжок, забрали з квартири інші прикраси і втекли.

Підозрювані вже затримані. Це мешканці Києва, Київської та Донецької областей. Затриманим від 33 до 38 років.

У поліції кажуть, що ризик стати жертвою злочинців трохи нижчий, якщо уникати самотніх прогулянок, але для багатьох жінок це неможливо.

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