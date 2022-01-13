Пожежа на Київщині масштабна – вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів, зазначили рятувальники.

У Бородянці Київської області на складі заводу "Борекс", який зараз не працює, горять використані автомобільні шини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Telegram.

Площа пожежі складає близько тисячі квадратних метрів.

Рятувальники вже показали фото з місця пожежі. На знімку видно, що в небо підіймався високий стовп чорного диму.

До гасіння залучено 27 осіб та сім одиниць техніки ДСНС.

Читайте такожУ Києві з палаючої квартири врятували жінку, кота і собаку (фото)Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що у місті Біла Церква горів приватний житловий будинок.

Під час гасіння займання рятувальники знайшли загиблими двох осіб.

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