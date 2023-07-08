Він не визнає своєї провини, стверджують рідні постраждалого.

Офіцера, який побив солдата на Львівщині, взяли під варту з правом внесення застави у 200 тис грн. Про це повідомила сестра потерпілого Марта Матвіїшин у Facebook.

Вона зазначила, що 6 липня 2023 р. офіцеру Івану Зазульчаку була вручена підозра, а наступного дня, 7 липня відбувся суд на підставі клопотання слідчого і прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Суд задовільнив клопотання частково,визначив Зазульчаку Івану Васильовичу можливіть внести заставу у розмірі 200 000 грн. Станом на цю годину злочинець у СІЗО, але він вийде у понеділок .... Ця падлюка не має бути на волі, їхати в частину, ходити, їсти, спати, відпочивати, більше того, погрожувати свідкам, залякувати їх і тд", - написала сестра.

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За її словами, Зазульчак не визнає своєї провини.

"Він думає, що відкупиться від усього і впевнено у цьому себе поводить", - додала Матвіїшн.

Побиття солдата на Львівщині

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня родичі військовслужбовця зі Львова заявили про його побиття капітаном, в результаті чого солдат ледь не загинув. Тоді Марта Матвіїшин повідомила, що її брат Назар, який приїхав на ротацію, раптом потрапив у військовий госпіталь, де лікарі виявили сильні пошкодження внутрішніх органів.

Сестра повідомила, що за словами Назара, його побив капітан Іван Зозульчак, який вчиняє такі побиття підлеглих на постійній основі "для профілактики". Вона повідомила, що рідні звернулись у правоохоронні органи у зв’язку з цим інцидентом.

Вчора Державне бюро розслідувань повідомило, що офіцеру, який у червні побив солдата на Львівщині, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень.

Зазначається, що побиття сталося ввечері 24 червня. Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Побиття сталося через те, що підлеглий офіцера справляв природню потребу неподалік намету на полігоні. Так старший по званню хотів підвищити власний авторитет серед військовослужбовців, інформувало ДБР.

Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

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