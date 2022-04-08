Постраждалі працівники "Сумиенерго" у важкому стані.

Працівники Тростянецької експлуатаційної бригади "Сумиенерго" підірвалися на ворожій протитанковій міні. В результаті один електромонтер загинув, а ще двоє госпіталізовані у важкому стані.

Про це повідомляє Суспільне.Суми.

"7 квітня електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади АТ "Сумиобленерго" підірвалися на протитанковій міні. Один загинув, двоє отримали важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трагічний інцидент стався після того, як працівники "Сумиенерго" оглянули пошкоджену лінію електропередачі на Тростянецькій ділянці.

При цьому українцям нагадали, що Сумська область не безпечна. Рятувальники та вибухотехніки працюють над розмінуванням території.

Окупація Тростянця - що відомо

Окупанти зайшли в Тростянець в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого.

4 березня глава Сумської ОВА Живицький заявив, що військові РФ заблокували місто і взяли під контроль підстанцію швидкої допомоги, не дозволяючи медикам виїжджати на виклики.

За кілька днів окупанти стягнули в Тростянець сотні одиниць військової техніки і хаотично стріляли по житловому сектору.

Українські військові звільнили Тростянець від окупантів 26 березня силами 93-ї окремої механізованої бригади" Холодний Яр", за допомогою бійців з територіальної оборони та місцевих партизанів.

Зокрема, українські воїни вигнали з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемировскую танкову дивізію. Зазнавши багато невдач, військові путінської армії втекли з Тростянця, залишаючи свою техніку, озброєння і боєприпаси. Окупанти були взяті в полон.

Згодом ЗСУ зачистили окупантів і в селі Бромля в Охтирському районі. Жителям звільнених населених пунктів почали привозити продукти та ліки.

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