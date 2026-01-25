Екссуддя Тандир отримає компенсацію за тримання під вартою у справі про смертельну ДТП

У травні 2023 року Тандир на смерть збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Колишній суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир отримає від України компенсацію через тримання під вартою у справі про смертельну ДТП.

Таке рішення виніс Європейський суд з прав людини 22 січня, вказавши на системні порушення. Зазначається, що тримання Тандира під вартою без визначення застави порушило європейські стандарти свободи та безпеки.

ЄСПЛ присудив ексудді 2 100 євро компенсації та 250 євро відшкодування судових витрат. Ці кошти йому має виплатити Україна.

Станом на зараз Тандир перебуває в ізоляторі понад 2,5 року без альтернативного запобіжного заходу. Суд наполягає, що що це є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, якою гарантується право на свободу та особисту недоторканність.

У рішенні ЄСПЛ також сказано, що українські суди неодноразово повторювали однакові аргументи, посилалися на гіпотетичні ризики. Мова про імовірну втечу Тандира, тиск на свідків або перешкоджання правосуддю, при цьому зазначається, що не було наведено конкретних доказів. Крім того, у суді не розглядалася можливість застосування альтернативних запобіжних заходів у справі Тандира.

Справа Олексія Тандира

У травні 2023 року у Києві сталася смертельна ДТП, під час якої загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України Вадим Бондаренко. Аварія сталася незадовго до початку комендантської години. За кермом автівки перебував суддя Олексій Тандир. Він був у стані алкогольного спʼяніння.

26 травня йому було оголошено підозру. А у серпні прокуратура передала резонансну справу до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

