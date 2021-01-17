Цього вечора температура повітря в столиці опустилася до 15 градусів нижче нуля.

У Києві на вулиці Щусєва сталася аварія на тепломережі, через це кілька житлових будинків упродовж усього дня 16 січня провели без опалення. Температура повітря в столиці о 1-й годині ночі становить 16 градусів морозу.

Деталі інциденту та відео опубліковане на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Автор відео розповіла, що о 21-й годині спробувала вийти з квартири, побачила, що під'їзд заповнений парою й конденсатом, а перший поверх був затоплений окропом.

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"Вийти чи зайти у під'їзд неможливо", - уточнила вона.

Через дві години після виклику на місце приїхала аварійна служба Шевченківського району. Комунальники виявили, що працівники місцевого ЖКГ залишили відкритими спускні крани і, після відновлення теплопостачання, вся вода пішла у під'їзд.

"В загальному, потоп тривав близько двох годин. Всі стіни мокрі, у під'їзді та у квартирах. Може хто знає як притягнути до відповідальності працівників ЖКГ?", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован