Молодика взяли під варту під час судового засідання, повідомив начальник поліції Київської області.

В понеділок, 17 квітня, одному з організаторів скандальних вечірок в Києві, під час яких дівчат у наркотичному стані знімали та гвалтували на камеру, збільшили розмір застави.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram. Він зазначив, що відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Молодику призначили заставу в понад пів мільйона гривень та взяли під варту в залі суду.

"Сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав він.

Досудове розслідування за цією справою триває.

Група блогерів організувала в Києві секс-вечірки й гвалтувала дівчат

Нагадаємо, що підозру організаторам вечірок поліція оголосила 1 лютого 2023 року. Йдеться про масштабний скандал, на який був змушений відреагувати навіть президент України.

Зокрема, в одній зі столичних квартир хлопці запрошували на вечірки дівчат, накачували їх транквілізаторами, а після, знімали разом з ними контент 18+, який потім публікували у своєї блогах. При цьому молодики звинувачували дівчат у легковажній поведінці та називали повіями, ігноруючи той факт, що вони не могли адекватно реагувати на події та знущання, яким їх піддавали.

Тоді вдячність поліції за оперативну роботу висловив Володимир Зеленській. Він підкреслив, що подібним випадкам насилля немає місця в українській державі.

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