Попередній діагноз - гострий гастроентерит.

Внаслідок отруєння у дитячому таборі в Івано-Франківській області до лікарні потрапили вже семеро неповнолітніх.

Про це в суботу, 17 липня, розповіли у головному управлінні обласної Держпродспоживслужби.

За інформацією служби, підлітки отруїлися в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" в селі Татарів Надвірнянського району.

"До інфекційного відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 14:00 годину 17 липня 2021 року госпіталізовано сімох дітей віком до 16 років. Попередній діагноз потерпілих - гострий гастроентерит. Стан - легкого та середнього ступеня важкості", - повідомили у службі.

Зазначається, що діти заїхали в табір 14 липня. Заклад зареєстровано в єдиному державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів.

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Отруєння в дитячому таборі на Прикарпатті

16 липня в поліції Івано-Франківщини повідомляли, що п'ятеро підлітків 13-15 років, які відпочивали в одному з дитячих таборів, госпіталізовані з отруєнням.

Попереднім діагнозом називався гострий гастроентерит.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

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Автор: Катерина Комолова