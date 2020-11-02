У зіткненні, яке сталося в липні на Столичному шосе, загинули батьки і двоє дітей, вижив тільки один хлопчик.

Сьогодні суд засудив до 10 років позбавлення волі водія, який спричинив смертельну ДТП під Києвом, протаранивши автомобіль з багатодітною родиною.

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Обвинуваченого засуджено за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

«Судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, також він позбавлений права керувати транспортним засобом строком на 3 роки», - повідомили в прокуратурі.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Смертельна ДТП під Києвом: що відомо

12 липня обвинувачений Антон Желепа у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння рухався Столичним шосе з боку смт Козин в чужому автомобілі Mercedes-Benz GL 250D.

Не впоравшись з керуванням, він протаранив автомобіль Mercedes Sprinter, після чого вилетів на зустрічну смугу і скоїв лобове зіткнення з Hyundai Tucson, в якому перебувала родина з 5 людей.

Водій Hyundai, його дружина і малолітня дочка померли на місці. Ще двох хлопчиків госпіталізували. Один з них помер в кареті «швидкої», другий, 2006 року народження, потрапив у реанімацію в критичному стані.

За результатами тестування приладом Drager у Желепи було визначено вміст алкоголю в крові 1,32 проміле.

14 липня на засіданні суду він підтвердив, що під час скоєння ДТП був п’яним, і визнав свою вину повністю.

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Автор: Юлія Петриченко