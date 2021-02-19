У середмісті Харкова просто на дорозі нетверезий водій спричинив затори.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Його авто зупинилося посеред вулиці зі жвавим рухом. За ним почали збиратися інші автівки. Спершу керманичі сигналили, а тоді вирішили з’ясувати причину зупинки.
У салоні виявили чоловіка, який спав за кермом. Біля його ніг валялася пляшка горілки, а з салону тхнуло спиртним. До приїзду поліції чоловіка розштурхали, проте він ледь тримався на ногах. Пройти тест на алкоголь категорично відмовився.
Патрульні виписали харків’янину протокол за керування транспортом напідпитку.
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