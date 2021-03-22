Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень 9-річному хлопчику.

У передмісті Дніпра дорослий чоловік жостоко побив 9-річного хлопчика.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області.

У повідомленні сказано, що у селищі Слобожанське на вулиці 8 Березня дорослий чоловік побив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику.

Чоловік схопив хлопчика за шию й бив кулаками по обличчю.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У соцмережі оприлюднили відео побиття та причиною агресії з боку чоловіка назвали забавки між дітьми. Свідки розповідають, що раніше потерпілий хлопчик посварився з іншою дитиною на дитячому майданчику.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора