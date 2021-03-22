У передмісті Дніпра дорослий чоловік жостоко побив 9-річного хлопчика.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області.
У повідомленні сказано, що у селищі Слобожанське на вулиці 8 Березня дорослий чоловік побив 9-річного хлопчика на дитячому майданчику.
Чоловік схопив хлопчика за шию й бив кулаками по обличчю.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У соцмережі оприлюднили відео побиття та причиною агресії з боку чоловіка назвали забавки між дітьми. Свідки розповідають, що раніше потерпілий хлопчик посварився з іншою дитиною на дитячому майданчику.
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