Слідчі повідомили їй про підозру, санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканці Харківщини, яка вчинила публічну наругу над Державним прапором України, повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, жінка зірвала символ держави, який був встановлений у флагшток на стіні будівлі Вільшанського старостату, розірвала його та викинула на землю.

"15 листопада близько 8:05 до відділу Харківської поліції надійшло повідомлення про злочин, що стався у селищі Вільшани Харківського району. За адресою виїжджали поліцейські сектору реагування патрульної поліції, слідчі та оперативники. На місці події правоохоронці виявили фрагменти Державного прапору України та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в ході відпрацювання території поліцейські оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка.

За процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури сьогодні зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Зрадники і колаборанти на Харківщині

Нещодавно Служба безпеки України затримала російського агента, який "здавав" позиції української протиповітряної оборони на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура затримала службовця лісгоспу, який допомагав російським окупантам вирубувати ліс на потреби армії РФ у Вовчанську. Крім того, у місті затримали зрадника, який допомагав окупантам захопити Вовчанськ.

29 листопада Служба безпеки затримала у Харківській області "посадовця" колишньої окупаційної адміністрації Балаклії.

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